Новый штамм COVID-19 поддается вакцинации

Производители вакцины BioNTech-Pfizer считают, что их препарат может быть эффективен при новом штамме COVID-19. Во всяком случае в ближайшее время компании планируют более подробно изучить действие вакцины. В Великобритании, где произошла мутация вируса, также уверены - препарат справится с новым штаммом.

И тем не менее паника в королевстве и за его пределами нарастает. Свыше 40 стран ввели запрет на авиасообщение с Британией. Израиль и вовсе закрыл границы полностью, а для прибывающих из Англии граждан подготовлены специальные центры, где они должны отсидеть недельный карантин. Греция также продлила карантин для своих граждан, прибывающих из королевства, с трех до семи дней.