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Новый штамм коронавируса добрался до Вьетнама и Турции

В Европе усиливают ограничения

Несмотря на вакцинацию, много зараженных и в Европе. В Словакии - резкий рост числа заболеваемости. На праздники в стране запретили встречи родственников, которые не живут вместе, службы в костелах, а также работу гостиниц и лыжных центров.

В Монако с сегодняшнего дня рестораны будут работать только для подданных княжества. Для индустрии это существенная потеря доходов, ведь основная часть посетителей - иностранцы, особенно французы.

В самой Франции в 15 департаментах увеличат комендантский час. Кроме того, несмотря на планы открыть учреждения культуры 7 января, правительство приняло решение пока этого не делать.

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