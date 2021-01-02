Новый штамм коронавируса добрался до Вьетнама и Турции

В Европе усиливают ограничения

Несмотря на вакцинацию, много зараженных и в Европе. В Словакии - резкий рост числа заболеваемости. На праздники в стране запретили встречи родственников, которые не живут вместе, службы в костелах, а также работу гостиниц и лыжных центров.

В Монако с сегодняшнего дня рестораны будут работать только для подданных княжества. Для индустрии это существенная потеря доходов, ведь основная часть посетителей - иностранцы, особенно французы.