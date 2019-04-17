Новый скандал с Facebook

Руководство этой социальной сети могло продавать личные данные пользователей. С такими обвинениями выступил телеканал NBC, который получил доступ к неким документам компании. По сведениям вещателя, сеть Facebook в частности пошла на сделку с Amazon и в обмен на больший объем закупленной рекламы предоставила компании расширенный доступ к данным пользователей. Напомним, год назад соцсеть оказалась в центре крупного скандала из-за утечки информации к британской компании Cambridge Analytica, которая анализировала политические предпочтения избирателей.