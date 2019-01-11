Новый скандал в олимпийском движении

Франция обвиняет президента Национального олимпийского комитета Японии в подтасовке результатов голосования за столицу летних Игр 2020 года. Об этом пишет газета Monde. Следствие в Париже считает, что в 2013-м победа досталась японцам из-за тайных банковских операций, позволивших убедить африканских представителей проголосовать за Токио. Речь идет о взятке в 2 миллиона долларов. МОК уже начал расследование в отношении главы Олимпийского комитета Японии по делу о коррупции.