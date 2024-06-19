Новый скандал вокруг Boeing - компания могла использовать в своих самолетах неисправные детали и скрывать это от властей

Очередной скандал поднялся вокруг американской авиакомпании Boeing. Был опубликован новый доклад, основанный на беседах с инспектором корпорации. В нем утверждается, что Boeing могла использовать в своих самолетах неисправные детали и от властей это скрывала. Дело в том, что сотрудники сами не знают, куда подевались до 400 некачественных деталей, говорится в докладе.