Новый складной смартфон представил “Самсунг” на презентации в Сан-Франциско

У Galaxy Z Flip в разложенном состоянии экран имеет диагональ 6,7 дюйма. В закрытом становится квадратным, уведомления в это время приходят на небольшой дисплей на внешней панели. Также производитель представил новое поколение смартфонов Galaxy, поддерживающие сеть 5G. Главные фишки - увеличенный объем батареи и новые возможности фото- и видеосъемки в формате 8К.