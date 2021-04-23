Новый случай вандализма зафиксирован в Нью-Йорке

Американские протестующие снова выбрали себе цель - памятники. Новый случай вандализма зафиксировали в Нью-Йорке. Митингующие написали на постаменте антиполицейские лозунги, после - облили памятник красной краской. К слову, минувшим летом в США у активистов BLM уже была подобная практика. В конце августа вандалы обезглавили статую Колумба, а спустя месяц и вовсе разрисовали.