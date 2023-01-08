Новый спикер нижней палаты конгресса США озвучил приоритеты работы - про Киев там ни слова

Новый спикер нижней палаты Конгресса - республиканец Кевин Маккарти озвучил приоритеты работы: разворот на внутренние проблемы, среди которых противодействие нелегальному потоку мигрантов через границу с Мексикой и отказ от увеличения военных расходов США в 2023 году.

А вот про Киев ни слова. Конечно, это не означает отказа от поддержки режима Зеленского, однако издание The Hill уверено, что американский конгресс может ужесточить контроль за распределением финансирования военной помощи Украине, которую в скором времени ожидает аудит.