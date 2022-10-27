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Новый способ согреться внедряют жители Латвии - на этот раз в ход пошли скамейки

Когда обычные возможности для обогрева отсутствуют из-за недальновидной политики санкций, можно использовать все, что горит.

Новый способ согреться внедряют жители Латвии. Выбор пал на скамейки. Именно их стали использовать вместо дров.

Латвийцы попросту спиливают скамейки даже на остановках общественного транспорта. Все, что остается от сидений и спинок, - это только небольшие обрезки и горстки опилок. Зима близко - и тут не до демократии.

Фото:pixabay.com

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