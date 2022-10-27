Новый способ согреться внедряют жители Латвии - на этот раз в ход пошли скамейки

Когда обычные возможности для обогрева отсутствуют из-за недальновидной политики санкций, можно использовать все, что горит.

Латвийцы попросту спиливают скамейки даже на остановках общественного транспорта. Все, что остается от сидений и спинок, - это только небольшие обрезки и горстки опилок. Зима близко - и тут не до демократии.