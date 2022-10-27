3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новый способ согреться внедряют жители Латвии - на этот раз в ход пошли скамейки
Когда обычные возможности для обогрева отсутствуют из-за недальновидной политики санкций, можно использовать все, что горит.
Новый способ согреться внедряют жители Латвии. Выбор пал на скамейки. Именно их стали использовать вместо дров.
Латвийцы попросту спиливают скамейки даже на остановках общественного транспорта. Все, что остается от сидений и спинок, - это только небольшие обрезки и горстки опилок. Зима близко - и тут не до демократии.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Литва денонсировала договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью
ООН: с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 320 сотрудников гуманитарных организаций
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Регионы
Все
Происшествия
Все