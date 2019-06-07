Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

Во время пробной поездки пассажирский экспресс разогнался до 360 километров в час Он, к тому же, практически бесшумен и оснащен новой тормозной системой, которая делает состав намного более безопасным даже во время экстренных ситуаций, например внезапного землетрясения. Инженеры экспресса уже назвали поезд символом новой эры.