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Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

Во время пробной поездки пассажирский экспресс разогнался до 360 километров в час Он, к тому же, практически бесшумен и оснащен новой тормозной системой, которая делает состав намного более безопасным даже во время экстренных ситуаций, например внезапного землетрясения. Инженеры экспресса уже назвали поезд символом новой эры.

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