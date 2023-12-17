Новый Туск по-новому метет: руководители всех спецслужб Польши отправлены в отставку

Польша стремительно погружается в политический кризис. Государственная система оказалась расколота на два непримиримых лагеря, которые к тому же умудряются конфликтовать еще и внутри своих коалиций. Борьба, которая разгорелась в ходе парламентской кампании, усиливается с каждым днем.

Так, например, за новым премьером Дональдом Туском стоит 11 политических партий, которые преследуют абсолютно разные цели. При этом даже если они договорятся и примут коллегиальное решение, его может заблокировать Анджей Дуда. Подобная ситуация может просто парализовать работу. Подробности в рубрике "Скриншот".

Деградация политической культуры и столкновение национальных интересов с внешними нарративами ведет к кризису государственных систем в Европе. Польша пала очередной жертвой этих обстоятельств. Некогда правящая партия "ПиС", как только не виляла полномочиями и оттягивала неизбежную передачу власти над Сеймом победившей оппозиции, но свершилось то, что мы с вами и прогнозировали. В схватке за премьерское кресло победу одержал Дональд Туск.





Спасибо тебе, Польша, это действительно великий день. Не для меня, а для всех тех, кто на протяжении этих многих лет глубоко верил, даже пел, что все станет еще лучше, что мы прогоним тьму, что мы прогоним зло. И это произошло! Дональд Туск, премьер-министр Польши

Перемен требовали их сердца - к прямому эфиру судьбоносного заседания Сейма было приковано порядка 300 тыс. взглядов. Понаблюдать за представлением с попкорном и газировкой можно было, даже уютно разместившись в кинотеатре.





"За последние 8 лет произошло так много тревожных событий, что я не удивлена, что люди рады, что все закончилось",- отмечает молодая девушка.





"Сейм ненавидел нас все 8 лет, всячески создавал нам проблемы, и это я говорю как мать и как женщина. Я очень давно мечтала увидеть, как все это развалится",- не скрывает радости молодая женщина.

Лидер "ПиС" провалившейся на выборах - олицетворяет собой худший образ восприятия позднего советского генсека. В отличие от простых поляков, на заседаниях Сейма предпочитает набившим оскомину выступлениям с трибуны здоровый сон. Качиньский - один из самых ненавистных политиков в стране - серый кардинал, который лежал за всеми процессами внутренней и внешней политики. Победу Дональда Туска воспринял как личное унижение и разразился гневными обвинениями.





В парламенте существует процедура, когда кто-то оскорбляет другого человека. Я не знаю, кем были ваши бабушка и дедушка. Но я знаю одно: вы немецкий агент, просто немецкий агент! Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость" (Польша)

Политическое наследство команды Качиньского, которое досталось Туску, на самом деле - не завидная ноша. Один миллион восемьсот тысяч поляков живут в крайней бедности. Примерно 3 % не в состоянии обеспечить себя минимальной продуктовой корзиной. Мясо и фрукты не позволительная роскошь для 5 % населения. Вынуждены обходить стороной аптеки при острой нужде в рецептурных лекарствах 8 % поляков. Игра в танчики на белорусской границе крайне дорогое удовольствие, которое не позволяло писовцам заниматься действительно важными внутренними проблемами.





"Самое важное для поляков - изменить налоги, самое важное - цены на еду и электричество", - заявляет немолодая женщина.





"Чтобы у всех людей была работа и достойная жизнь. Это все", - подчеркивает пожилой поляк.

Надо отдать должное Дональду Туску - одним из первых решений отправил на биржу труда руководство всех спецслужб Польши. Его министр обороны распустил комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы. Поляки считали ее бесполезной тратой денег, но "ПиС" использовало как антироссийский таран, обвиняя Москву в причастности. На этом у меня для вас пока все успехи от нового коалиционного правительства, которое состоит из 11 партий. Пока у них получается только отменять решения своих оппонентов. Но строить мосты куда сложнее, чем их сжигать. Особенно когда у каждого свои взгляды на происходящее. В западной прессе ее уже окрестили "лоскутным правительством".