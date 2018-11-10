Новый удар по Сирии. И новые жертвы

В результате авиаудара коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр эз-Зор погибли 26 мирных жителей. Среди них много женщин и детей. Министерство иностранных дел страны обратилось в Совбез ООН с призывом взять на себя обязательство по принятию серьезных и немедленных действий с целью недопущения повторения подобных атак. Также Дамаск требует "создания международного независимого механизма для расследования этих преступлений". В коалиции заявили, что расследование инцидента уже идет. Отметим, это уже второй авиаудар по сирийскому городу Хаджин с начала месяца.



