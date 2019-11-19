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Новый вид ос из Мексики назвали в честь актера Идриса Эльбы

Новый вид ос из Мексики назвали в честь актера Идриса Эльбы

Исследователи заявляют, что обнаруженный вид ос-паразитов уникален тем, что откладывает яйца в личинок клопов, помогая тем самым уничтожать вредителя. Ученые считают, что осы-паразиты Idris elba помогут бороться с клопами и предотвратить уничтожение урожая, который в последнее время погибает в Мексике от этого вида насекомых.

Это не первый раз, когда исследователи называют новый вид насекомых в честь актера или музыканта. Таким образом биологи хотели увековечить имя кумира. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
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