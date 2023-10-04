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Новый виток миграционного кризиса: Тунис объявил о разрыве сделки с ЕС
Тунис объявил о разрыве сделки с ЕС. Брюссель должен был выделить этой африканской стране значительные суммы на обеспечение пограничного контроля в водах Средиземного моря. Так планировали снизить количество мигрантов, прибывающих в Евросоюз. Однако в Тунисе заявили, что предварительные договоренности были нарушены и потому теряют всякую силу. И немедленно поток беженцев в Испанию с Италией увеличился. К берегу их везут кораблями: в Средиземном море мигрантов подбирают активисты общественных организаций и доставляют на Лампедузу.
Примечательно, что доставку мигрантов морем в основном финансируют фонд Сороса и германское правительство. Это резко омрачило отношения между Римом и Берлином, поскольку итальянцы недовольны активностью немцев и подозревают их в искусственном провоцировании кризиса с беженцами.
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