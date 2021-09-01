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Новый всплеск коронавирусной инфекции - нехватка коек в больницах США

В США больницы вновь столкнулись с рекордными перегрузками. Это происходит из-за нового всплеска госпитализации с коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки в стране зафиксировано более 125 тысяч заражений. По данным NBC, в отделениях интенсивной терапии острая нехватка коек. Некоторые пациенты так и умирают, оставшись без должного внимания врачей. В последний раз настолько тяжелым положение было прошлой зимой.

США находятся на первом месте в мире по количеству заболевших людей с начала пандемии.


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