Новый всплеск коронавирусной инфекции - нехватка коек в больницах США

В США больницы вновь столкнулись с рекордными перегрузками. Это происходит из-за нового всплеска госпитализации с коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки в стране зафиксировано более 125 тысяч заражений. По данным NBC, в отделениях интенсивной терапии острая нехватка коек. Некоторые пациенты так и умирают, оставшись без должного внимания врачей. В последний раз настолько тяжелым положение было прошлой зимой.



США находятся на первом месте в мире по количеству заболевших людей с начала пандемии.

