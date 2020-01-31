Новый взгляд на современный мужской образ представили дизайнеры в Милане

Если коротко, то этой зимой акценты были сделаны на вторую жизнь старых тканей. Особым шиком пользуется слегка переработанная профессионалами классика: рубашки на молнии и пиджаки с поясом вместо пуговиц. И чем бы ни дополняли образ - короткой ли курткой или объемным пальто, его основой в любом случае будет классический мужской костюм.



