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Новый взгляд на современный мужской образ представили дизайнеры в Милане

Если коротко, то этой зимой акценты были сделаны на вторую жизнь старых тканей. Особым шиком пользуется слегка переработанная профессионалами классика: рубашки на молнии и пиджаки с поясом вместо пуговиц. И чем бы ни дополняли образ - короткой ли курткой или объемным пальто, его основой в любом случае будет классический мужской костюм.

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