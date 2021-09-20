ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Новый взлет газовых цен в Европе - плюс 25 % в стоимости

Цены на газ в Европе снова превысили отметку в 900 долларов за тысячу кубометров, прибавив за сутки в стоимости 25 %. В денежном выражении это плюс 300 долларов за тысячу кубов. Основная причина все та же - недостаточно запасов в подземных хранилищах Европы. Cиноптики прогнозируют ранние холода. Если зима окажется суровой, то ожидания экспертов подтвердятся - Европе придется не только платить больше за трубопроводный газ, но и конкурировать с Азией за поставки сжиженного голубого топлива.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все