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Новый взлет газовых цен в Европе - плюс 25 % в стоимости
Цены на газ в Европе снова превысили отметку в 900 долларов за тысячу кубометров, прибавив за сутки в стоимости 25 %. В денежном выражении это плюс 300 долларов за тысячу кубов. Основная причина все та же - недостаточно запасов в подземных хранилищах Европы. Cиноптики прогнозируют ранние холода. Если зима окажется суровой, то ожидания экспертов подтвердятся - Европе придется не только платить больше за трубопроводный газ, но и конкурировать с Азией за поставки сжиженного голубого топлива.
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