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Новый Южный Уэльс охвачен обширными лесными пожарами

Австралийский штат Новый Южный Уэльс охвачен обширными лесными пожарами. Пламя вплотную приблизилось к жилым домам. Под контроль спасателям удалось взять ряд очагов возгорания. Однако сильный ветер не позволяет сократить площадь лесных пожаров. На территории региона Хантер объявлена чрезвычайная ситуация. Жители района Солт Аш эвакуированы, закрыты школы.

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