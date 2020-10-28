Новый закон о медиа может появиться в Украине

Как жить Украине, уже давно диктуют из-за рубежа. Посольство США, в очередной раз не постеснявшись, заявило о необходимости принять репрессивный закон о медиа в Украине. Об этом стало известно после встречи министра информации этой страны с временной поверенной в делах США Кристиной Квин.

Американский дипломат заявила, что "считает необходимым принять законопроект о медиа в ближайшее время". Об этом министр написал на своей странице в "Фейсбуке". Законопроект содержит ряд ограничительных мер по отношению к СМИ. В частности, предусмотрен запрет на восхваление коммунистических деятелей и государства-агрессора, а также штраф за пренебрежение к государственному языку. Напомним, ранее американское посольство на Украине заявило об отказе Киева закупать российскую вакцину от коронавируса.