Новый законопроект о мобилизации в Украине: кому теперь суждено попасть на фронт

Новый законопроект о мобилизации в Украине вызвал панику в обществе. Документ нарушает большинство пунктов Конституции. Верховная рада разделилась на тех, кто "за" и кто "против". В это время украинцы массово бегут из страны, на пунктах пропусков многокилометровые очереди. Людей не пропускают. Разворачивают и инвалидов, и многодетные семьи.

Советница главкома ВСУ Валерия Залужного успокоила народ, призвав не паниковать, что их дети умрут на войне, так как все равно жизнь конечна. И лучше погибнуть воином, чем умереть под колесом машины. Украина готова поставить на конвейер смерти 500 тыс. человек. О войне до последнего украинца в новом выпуске "По форме" рассказала Анна Чиж-Литаш.

На новом кладбище в Харькове похоронены солдаты украинской армии. Тысячи свежих могил. Над ними развеваются как желто-голубые, так и черно-красные нацистские флаги. На монументах фотографии молодых парней - генофонд нации. И это только одно кладбище из сотен. Большинство из погибших и военное дело освоить-то не успели. И вот Зеленский требует в кратчайшие сроки призвать еще 500 тыс. украинцев.

Новый законопроект о мобилизации - месть украинцам, не желающим умереть на фронте. С подобными высказываниями к народу обращаются депутаты Рады. И они, и правозащитники считают, что документ противоречит Конституции и нарушает права человека.

Какие новые пункты включает в себя новый законопроект о мобилизации в Украине

А) снижение возрастной планки с 27 до 25 лет. Б) исключение военной службы. Альтернатива этому - увольнение всех срочников в запас и введение базовой общевойсковой подготовки для граждан в возрасте от 18 до 60 лет с трехмесячным обучением. Отличный ход - мгновенное увеличение армии в разы. Правда, неподготовленной, но, как показывает опыт, для руководства ВСУ это неважно.

Следующий пункт стал сюрпризом для тех, кто уехал за кордон. Все граждане Украины, в том числе проживающие за границей, должны встать на воинский учет. А для тех, кто не захочет, еще один сюрприз: все уклонисты будут внесены в Единый реестр должников. Нарушителей подвергнут наказанию - запретом на выезд за границу, проведением операций с имуществом, ограничением на получение водительских прав и управлением автомобилем, отказом в кредитах и займах, а также льготах и услугах от государства. В общем, нарушение прав и свобод, предусмотренных Конституцией. Новая реальность свободной и независимой Украины.

Проштудировав соцсети, можно сделать один вывод: украинцы недовольны. Причем больше всех недовольны те, кто давно покинул страну в поисках мирной жизни в Европе. В Берлине и Кракове они штурмуют консульства с просьбами оказать им услуги, пока законопроект не вступил в силу. Например, получить загранпаспорт или оформить банковский счет. В самой Украине очереди выстроились у кабинетов нотариусов. Мужчины массово переписывают на жен, матерей, сестер, детей свое имущество, машины и другие активы.

Но это еще не все нововведения законопроекта. Теперь защищать Родину должны и мужчины с третьей группой инвалидности. А главнокомандующий ВСУ Залужный предлагает поставить под ружье и инвалидов второй группы. Это те, у кого туберкулез, травмы спинного мозга, повторный инфаркт, ампутация конечностей, онкология. Без комментариев.

Военно-врачебные комиссии будут определять только годность или негодность к военной службе. Насколько объективной будет эта оценка - остается только догадываться. На каждого призывника будет составляться военно-учетный документ в электронной форме. Теперь бегать по всей Украине за будущими защитниками не нужно. Повестка придет к ним сразу на телефон или электронную почту. Уважительной причиной неявки в центр комплектования может стать землетрясение или смерть.

Для женщин также подготовлен сюрприз. Все дамы должны встать на учет при наличии военного или медицинского образования. Минобороны уже готовится принять в ряды тысячи представительниц прекрасного пола. И заранее позаботилось об их безопасности - сертифицировали женский бронежилет весом 10,5 кг.

Новый документ предусматривает новые штрафы и поводы быстро оказаться за решеткой. Уклонился от мобилизации - пять лет в тюрьме. Нарушил правила воинского учета - штраф 17 тыс. гривен. Нарушил военное законодательство (а нюансов там немало) - штраф 51 тыс. гривен.