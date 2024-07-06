Новый завод по производству боеприпасов намерены построить в Литве

Новый иностранный завод по производству боеприпасов может появиться в Литве. Как сообщили в Минобороны страны, Вильнюс ведет переговоры с американской компанией.

Несколько недель назад Литва уже передала сельскохозяйственные земли под завод немецкого оборонного гиганта Rheinmetall. Что вызвало критику как в литовском обществе, так и в Сейме.

Как заявил депутат Айдас Гедвилас, открылся ящик Пандоры, позволивший раздробить государственные земли и измотать местный бизнес. По его словам, это не отвечает интересам литовцев.