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Новый завод по производству боеприпасов намерены построить в Литве
Новый иностранный завод по производству боеприпасов может появиться в Литве. Как сообщили в Минобороны страны, Вильнюс ведет переговоры с американской компанией.
Несколько недель назад Литва уже передала сельскохозяйственные земли под завод немецкого оборонного гиганта Rheinmetall. Что вызвало критику как в литовском обществе, так и в Сейме.
Как заявил депутат Айдас Гедвилас, открылся ящик Пандоры, позволивший раздробить государственные земли и измотать местный бизнес. По его словам, это не отвечает интересам литовцев.
Отметим, Эстония и Латвия также предлагают западным оружейным концернам свои территории под постройку заводов по производству патронов и снарядов.
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