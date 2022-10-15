Байден объявил о выделении военной помощи Украине на $725 млн

Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $725 млн, сообщает ТАСС. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, Байден "предоставил госсекретарю США полномочияосуществить выделение на общую сумму до $725 млн оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине". Какие именно вооружения Вашингтон направит Киеву, пока не уточняется.