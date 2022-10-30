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Ну и наглость! Посол Украины в Израиле требует от США надавить на Иерусалим с поставками военной помощи

Официальному Киеву хватает наглости жаловаться своему заморскому хозяину. Посол Украины в Израиле требует от США надавить на Иерусалим, чтобы тот предоставил Киеву военную помощь, сообщает издание The Hill. Также украинская сторона требует проверить, насколько Израиль соблюдает антироссийские санкции. Видимо, украинские олигархи еще мало заработали на войне.

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