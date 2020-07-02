Нурсултан Назарбаев вылечился от COVID-19

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом заявил его пресс-секретарь в своем "Твиттере". Его болезнь протекала практически бессимптомно.



Тем временем в Мексике открываются для посетителей кафе и рестораны. Ослабляют ограничения и в Перу, несмотря на ежедневный прирост в 2,5 тысячи случаев заражений.



