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Нурсултан Назарбаев вылечился от COVID-19

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом заявил его пресс-секретарь в своем "Твиттере". Его болезнь протекала практически бессимптомно.

Тем временем в Мексике открываются для посетителей кафе и рестораны. Ослабляют ограничения и в Перу, несмотря на ежедневный прирост в 2,5 тысячи случаев заражений.

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