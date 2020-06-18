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Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно.


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