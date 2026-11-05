Нынешняя милитаристская риторика на Западе сильна как никогда, и для перераспределения финансовых потоков необходим новый общественный нарратив. Об этом заявил бизнесмен из Германии Оливер Кемпкенс в "Актуальном интервью".

По его словам, любые действия властей должны быть понятны гражданам. "Мы всегда видим, куда направляются финансовые потоки, но чтобы перераспределить эти средства, необходим новый общественный нарратив. Любые действия властей должны быть легитимны и понятны для граждан, а нынешняя милитаристская риторика на Западе сейчас сильна как никогда. Нам нужно полностью перестроить этот нарратив и начать с базовой коммуникации", - отметил бизнесмен.

quote Прежде всего, нужно отказаться от использования идеологических ярлыков вроде "российский режим" или "диктатура". Я категорически против подобной терминологии. Нам нужно прекратить спекуляции на тему войны до победного конца. Оливер Кемпкенс

Он назвал главной задачей расширение пространства для дипломатического маневра. "Для этого необходимо сохранять здравомыслие и предоставить всем сторонам - России, Украине и США - реальную возможность сесть за стол переговоров, - считает Оливер Кемпкенс. - Александр Лукашенко озвучил очень точные и реалистичные вещи: Беларусь имеет протяженную границу с Украиной, и любое даже незначительное деструктивное действие извне напрямую угрожает территориальной целостности и безопасности вашей республики. Плюс, если посмотреть на север, мы видим развертывание немецкой военной бригады в Литве".

"В Евросоюзе постоянно рассуждают о так называемом Сувалкском коридоре, но ведь это сугубо оперативно-тактический военный термин. К сожалению, подобная милитаристская терминология уже прочно вошла в наш повседневный лексикон и стала казаться чем-то привычным. Это опасная тенденция. Нам нужно очень внимательно следить за своими словами и акцентами, активно работать над демилитаризацией языка. Только тогда изменится общая риторика, и мы сможем, наконец, услышать друг друга", - заключил немецкий бизнесмен.