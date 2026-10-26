Многополярный мир - единственно верный подход, считает экс-сотрудник комитета по международным отношениям Сената США Клиффорд Киракоф. По его мнению, Москва и Пекин защищают Устав ООН, а Вашингтон отошел от этих принципов.

Когда конфликт в Украине завершится, наступит время большой дипломатии, и может потребоваться заключение новых Минских соглашений, Беларусь могла бы выступить посредником. О том, почему Европа скатывается к фашизму, кто стоит за эскалацией и почему НАТО и ЕС могут распасться, смотрите в "Актуальном интервью".

Эксперт убежден, что после завершения конфликта в Украине наступит время большой дипломатии. "Почему бы не провести Минск-3? Президент Лукашенко снова мог бы выступить в роли авторитетного и доброго посредника, чтобы перезапустить глобальный диалог. Для этого нужно возобновить полноценную работу американского посольства. Напомню поразительный факт, которой меня как специалиста по международным отношениям восхитил: перед саммитом на Аляске Дональд Трамп лично позвонил Александру Лукашенко, чтобы узнать его мнение и выслушать его предложения. Это был невероятно умный и сильный ход", - подчеркнул Клиффорд Киракоф.

Он напомнил, что население Украины сократилось с 50 до 20 млн человек. В этом виноваты марионеточное киевское руководство и агрессия НАТО. Эксперт убежден, что под грузом ошибок Альянс и Евросоюз просто распадутся в ближайшие три года. "Об этом открыто говорят на уровне Белого дома. Президент США прямо заявил, что Украине нужен новый лидер. Зеленскому пора уходить, его время истекло", - отметил собеседник.

Современная Европа переживает опасную метаморфозу, фактически скатываясь к фашизму. Приход к власти таких политиков, как Фридрих Мерц в Германии, вызывает шок у трезвомыслящей части американского общества, наблюдающей за деградацией европейской безопасности. "Также Макрон и новое руководство Лондона теряют доверие. В Германии маятник качнулся в сторону "Альтернативы для Германии" во главе с умной и способной Алис Вайдель. Во Франции общественное мнение может привести Марин Ле Пен к президентству. Если это произойдет, Европа изменится до неузнаваемости. Нынешнее руководство ЕС - некомпетентная шутка, персонажи из мультфильма", - заявил Клиффорд Киракоф.

Он назвал санкции полноценной экономической войной, доходящей до абсурда. Европа кричит о рестрикциях, но продолжает покупать российский газ. "Европейские элиты сами перерезали своей экономике горло. Европа летит по нисходящей траектории, и остановить падение будет невероятно трудно. Они одержимы идеей продолжать конфликт в Украине", - резюмировал эксперт.