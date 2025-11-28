NYP: Ермак заявил о готовности отправиться на фронт

Из кресла в окопы: новый сюжет украинской драмы. Ушедший в отставку бывший глава офиса Зеленского собрался идти воевать. Об этом сообщает New York Post.



Уточняется, что Ермак отказался сообщать подробности о сроках и форме участия в военных действиях, отметив лишь, что больше не намерен поддерживать связь с окружением. Он также заявил, что больше не будет отвечать на звонки.



Напомним, накануне на фоне коррупционного скандала Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Ермака - несколькими часами ранее тот капитулировал и подал в отставку.