NYP: представители высшего руководства Демократической партии угрожали Байдену отстранить его от должности

Проливает свет на непоследовательные, а оттого и неожиданные решения Байдена выйти из предвыборной гонки New York Post.

Издание сообщает - представители высшего руководства Демократической партии угрожали лидеру Белого дома отстранить его от должности, если сонный Джо не согласится прекратить предвыборную кампанию. В противном случае место в овальном кабинете перешло бы вице-президенту Камале Харрис.



Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

