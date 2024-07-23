ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

NYP: представители высшего руководства Демократической партии угрожали Байдену отстранить его от должности

Проливает свет на непоследовательные, а оттого и неожиданные решения Байдена выйти из предвыборной гонки New York Post.

Издание сообщает - представители высшего руководства Демократической партии угрожали лидеру Белого дома отстранить его от должности, если сонный Джо не согласится прекратить предвыборную кампанию. В противном случае место в овальном кабинете перешло бы вице-президенту Камале Харрис.

Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

Политик тем временем полностью сосредоточена на себе в новом качестве. Она набирает достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты, сообщает Reuters. Финальное распределение голосов пройдет в конце августа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все