NYT: Белый дом получил тревожные оценки от военного командования в Европе, Азии и на Ближнем Востоке

Арсеналы Соединенных Штатов опустошены ближневосточным конфликтом. Об этом вице-президенту Вэнсу сообщили военачальники в закрытых докладах, пишет "Нью-Йорк Таймс".

В ходе секретных консультаций командования в Европе, Азии и на Ближнем Востоке передали Белому дому тревожные оценки. Главную панику у военных вызывает острый дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. В зоне конфликта их осталось менее ста единиц. Кроме того, полностью исчерпаны запасы тактических ракет ATACMS, а новые снаряды уже на исходе.