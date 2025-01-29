NYT: Приостановка США иностранной помощи парализует работу программ по всему миру

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Приостановка США иностранной помощи парализует работу программ по всему миру. Об этом говорится в материале газеты The New York Times (NYT), сообщает БЕЛТА.
По информации издания, миссии по всему миру начинают увольнять сотрудников или отправлять их в вынужденный неоплачиваемый отпуск. В частности, только в США десятки тысяч сотрудников, многие из которых проживают в районе Вашингтона и работают по контрактам с американскими агентствами, могут столкнуться с потерей работы.
Как указывает газета, госсекретарь США Марко Рубио издал указ о приостановке практически всех программ, финансируемых из ежегодного бюджета помощи в размере 70 млрд долларов, утвержденного Конгрессом. Он также уведомил американские миссии за границей о том, что данное распоряжение будет действовать как минимум 90 дней. The New York Times отмечает, что позже Рубио выпустил меморандум, в котором указано, что "жизненно важная гуманитарная помощь", включая поставки медикаментов, медицинских услуг, продовольствия и жилья, может временно продолжаться, а миссии могут подавать заявки на другие исключения.
По данным NYT, новые решения приведут к приостановке помощи в том числе Украине. В то же время программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены. Решения о продолжении, изменении или прекращении программ финансирования иностранной помощи будут приниматься на основе проверки, проведенной главой внешнеполитического ведомства США.