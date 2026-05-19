NYT: США и Израиль готовятся к возобновлению войны с Ираном

США и Израиль интенсивно готовятся к возможному возобновлению войны с Ираном уже на следующей неделе, сообщает NYT со ссылкой на двух неназванных ближневосточных чиновников.



По их словам, подготовительные меры стали самыми масштабными с момента вступления в силу режима прекращения огня. Ранее Трамп заявил, что представители Ирана "либо заключат сделку, либо будут разгромлены", а накануне объявил, что отложил запланированный удар по Исламской Республике: его об этом попросили власти Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.



По мнению американского президента, сделка с Тегераном близка к заключению. Трамп уточнил, что ждет от Ирана заявления в письменной форме об отсутствии намерений создавать ядерное оружие и добавил, что американские военные по-прежнему готовы немедленно начать полномасштабное наступление в случае провала переговоров.