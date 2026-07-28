NYT: Трамп рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном

Дональд Трамп рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном, пишет The New York Times. При этом отмечается, что каждый из этих вариантов является неприемлемым по разным причинам.

Первый вариант - военная эскалация - грозит огромными жертвами и голодом среди гражданского населения. Вторая стратегия, включающая усиление санкций, приведет к затяжному конфликту с риском гибели американских военных. Третий сценарий - объявление победы и выход из региона - развяжет Тегерану руки для развития ядерной программы, отмечает издание.

Тем временем сами американцы не поддерживают американскую операцию в Иране. Опрос показал: лишь треть опрошенных выступает за продолжение войны.

Фото ТАСС