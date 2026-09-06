NYT: Украина потеряла 1,2 млрд долларов на коррупции в закупках вооружений

В Украине раскрыли крупные коррупционные схемы при закупках оружия. По данным издания The New York Times, только за 2024 год страна потеряла около 1,2 млрд долларов из-за мошенничества, растрат и халатности в оборонном секторе.

Журналисты выявили массовые переплаты и закупки через сомнительных посредников. В частности, агентство оборонных закупок приобрело ракеты на сотни миллионов долларов через чешскую фирму, не выбрав более дешевые предложения напрямую от производителя.

Кроме того, ведомство заключало контракты с компаниями, которые систематически срывали сроки. Один из поставщиков не передал военным ни одного дрона из 600 заказанных, но вскоре получил новый контракт еще почти на 2 тыс. беспилотников. Всего аудиторы обнаружили 18 ненадежных компаний, с которыми министерство продолжало сотрудничать, несмотря на открытые уголовные дела и срывы поставок.