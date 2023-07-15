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NYT: кассетные боеприпасы не дадут Киеву немедленного преимущества

Наличие даже кассетных боеприпасов не обеспечит Украине мгновенного преимущества. Такое мнение представителей Пентагона и военных аналитиков приводит The New York Times.

Так, например, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне считает, что "масштаб эффекта будет скромным" - "украинская артиллерия станет лишь немного более смертоносной". А серьезный эффект можно будет получить позже, когда у ВСУ появится "больше боеприпасов, чем могло бы быть".

Авторы публикации также напомнили слова представителя минобороны США, который признал, что "ни один вид вооружений не является серебряной пулей".

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