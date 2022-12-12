NYT: Новые ракеты КНДР могут накрыть США

Северокорейские баллистические ракеты могут достигать территории США, а новая Hwasong-17 делает это со значительным запасом. В пятницу во время испытаний тестовый экземпляр пролетел 998 километров и упал примерно в 200 километрах к западу от японского острова Хоккайдо. New York Times указывает, что активная разработка данного типа вооружений началась после провала переговоров США с Пхеньяном в 2017 году.