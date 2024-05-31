NYT: первые атаки по территории РФ с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней

Первые атаки по территории России с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Накануне Пентагон подтвердил, что администрация Байдена разрешила ВСУ наносить удары американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.

Более того, западные СМИ уточняют, что Пентагону поручено разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели.