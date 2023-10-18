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NYT: США передали Украине ракеты ATACMS

Вашингтон тайно передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, пишет "Нью-Йорк Таймс". Известно, что они оснащены кассетной боевой частью и уже применены на поле боя. Журналисты уточняют, речь идет о небольшом количестве ракет.

Посол России в США уже заявил, что передача Украине тактических американских ракет - грубейшая ошибка, это негативно влияет на безопасность в регионе.

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