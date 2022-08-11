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NYT: сухогрузы, покинувшие украинские порты, не идут в страны, столкнувшиеся с голодом
Тема сельского хозяйства на обложках мировых СМИ. Во многом это обусловлено проблемами, с которыми столкнулась Европа. Засуха, обмеление рек сулят огромный ущерб европейской торговле. А сухогрузы, которые покинули украинские порты, не идут в страны, столкнувшиеся с голодом, пишет New York Times. В ООН подобные сделки оправдали тем, что они помогают снижению мировых цен на продовольствие. Вот только беда - до Африки оно не дошло.
Сухогрузы берут курс на Британию, Ирландию, Италию, Южную Корею, Турцию - страны, где готовы платить больше и сразу. При этом, подчеркивает Associated Press, львиная доля поставляемого Украиной зерна - это фураж, то есть корм для животных.
В Беларуси вышли к рубежу в 5 млн т зерна
Тем временем аграрии Беларуси приближаются к следующему символическому рубежу - в 5 миллионов тонн зерна. Уже намолочено 4 миллиона 112 тысяч тонн нового урожая, а убрано чуть более половины площадей. Лидер жатвы (и по собранному, и по темпам) - Брестская область. На ее счету 1 миллион 121 тысяча тонн хлеба. Минская область уже сегодня преодолеет символическую планку в миллион. В Гродненской области сейчас самая высокая урожайность зерновых - более 53 центнеров с гектара и 698 тысяч тонн соответственно. Могилев и Гомель приблизились к полумилионной отметке. Средняя урожайность по стране - 37,7 центнера с гектара.
В Столбцовском районе, например, уборочные комбайны уже уверенно перешагнули экватор, а в закромах порядка 45 тысяч тонн зерна. Урожайность выше прошлогодней. Лучший результат показывает озимый ячмень: в среднем с гектара культура дает по 50 центнеров.
Столбцы готовятся к областным "Дожинкам"
Общий каравай в Столбцах ожидают в 74 тысячи тонн. У местных аграриев не просто профессиональная мотивация - большая ответственность. Столбцы в этом году принимают областные "Дожинки". Встречать гостей со всего центрального региона город готовится масштабно. Преображаются улицы и места отдыха, более яркими становятся фасады домов. Среди ключевых объектов, например, новый кинотеатр и объездная дорога.
Фото: pixabay.com
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