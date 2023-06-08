ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Нью-Йорк в дыму: город накрыло смогом от пожаров в Канаде

Нью-Йорк находится в дыму. Из-за сильного ухудшения качества воздуха и появления смога из-за лесных канадских пожаров власти американского штата намерены раздать местным жителям миллион медицинских масок. Помимо прочего, мэр Нью-Йорка призвал жителей по возможности "ограничить деятельность на открытом воздухе".

В антирейтинге по качеству воздуха крупнейший город США занял второе место после Дели в Индии.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все