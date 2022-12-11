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Нью-Йорк заполонили тысячи Санта-Клаусов
Улицы Нью-Йорка заполонили тысячи Санта-Клаусов. В городе ежегодно проводится конкурс на лучший рождественский костюм. Причем, состязаются не только мужчины, но и женщины. Они пытаются завоевать звание главной миссис Санта Нью-Йорка. Хватает в городе и эльфов, которые являются обязательными спутниками пары рождественских волшебников. До главного праздника года еще две недели, но улицы Нью-Йорка уже наполнились веселым гомоном, сказочной магией и украсились новогодней мишурой.
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