Нью-Йорк заполонили тысячи Санта-Клаусов

Улицы Нью-Йорка заполонили тысячи Санта-Клаусов. В городе ежегодно проводится конкурс на лучший рождественский костюм. Причем, состязаются не только мужчины, но и женщины. Они пытаются завоевать звание главной миссис Санта Нью-Йорка. Хватает в городе и эльфов, которые являются обязательными спутниками пары рождественских волшебников. До главного праздника года еще две недели, но улицы Нью-Йорка уже наполнились веселым гомоном, сказочной магией и украсились новогодней мишурой.