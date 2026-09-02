О развитии ШОС, влиянии организации в регионе и мире расскажет проект "В эфире Китай"

О развитии ШОС, влиянии организации в регионе и мире пойдет речь в новом выпуске проекта "В эфире Китай".

Вместе с экспертом обсудим интеграцию ШОС с китайской инициативой "Один пояс и один путь", роль Беларуси. Также изучим, в каких отраслях применяются роботы в Поднебесной и в каких дисциплинах машины показали лучший результат на Всемирных играх человекоподобных роботов.

Подробности смотрите 2 сентября на "Первом информационном" в проекте "В эфире Китай" в 13:20 и 19:30.