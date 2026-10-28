У натовской верхушки разыгралась фантазия: из-за отсутствия реальных побед они снова придумали, что победили "в теории", как уже было с Ливией, Афганистаном, Ираком и Югославией.

Потомок белорусских эмигрантов, генерал США Гринкевич, замахнулся на родину своего прадеда и решил отправить дальнобойные ракеты в Беларусь.

Андрей Мамыкин проследил родословную генерала НАТО и выяснил, почему ему никогда не попасть в цель. Смотрите новый выпуск программы "Вечерний Мамыкин" 28 октября в 21:15 и 23:15 на "Первом информационном".