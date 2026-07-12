О том, кто выворачивает наизнанку преступления УПА на Волыни, смотрите в проекте "Понятная политика"

Как украинские националисты устроили на Волыни кровавую резню - от политической идеи до массового террора.

Этническую чистку поляков провели выпускники немецкой карательной школы. Спекуляции на трагедии: кто выворачивает наизнанку жуткие преступления, как жертвы геноцида стали разменной монетой в большой игре, расскажем в "Понятной политике".

Смотрите 13 июля после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.