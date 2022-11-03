О чем латвийский ресторатор рассказал рижскому телеканалу

Рижский телеканал позвонил латвийскому ресторатору, чтобы поговорить, как он выживает в кризис, а тот рассказал, что вчера закрыл последнее кафе. Причина классическая для бизнеса в Прибалтике - неподъемные счета за коммунальные услуги.

Предприниматель добавил, что в Латвии политики могут только обещать перед выборами, а потом забывают и насчитывают все налоги. Вот такой он - прибалтийский популизм.