О чем президент Молдовы предупредила жителей страны

Этой зимой жители Молдовы будут тратить на отопление до 65 процентов своих доходов - об этом предупредила президент страны Майя Санду. За год цена на газ в стране выросла в 7 раз, на электричество - в 4. Молдова переживает тяжелый экономический кризис - инфляция уже превысила 34 процента. Цепочки поставок нарушены, в стране дорожают базовые продукты питания, а Кишинев уже третий месяц сотрясают протесты с требованием отставки правительства и президента. Участники митингов также критикуют власти за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.