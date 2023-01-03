О членстве Турции в НАТО высказался экс-советник Трампа

В США захотели поставить под вопрос членство Турции в НАТО из-за нежелания Анкары занять жесткую антироссийскую позицию. Такое мнение выразил бывший помощник Дональда Трампа. Джон Болтон предположил, что в ближайшие месяцы "единство и решимость Запада" будут по-настоящему проверены на деле. Он отметил, что Финляндия и Швеция решили присоединиться кНАТО. В то же время торговые и военные партнеры России не покинули ее, вэто число входит и Турция.