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О членстве Турции в НАТО высказался экс-советник Трампа
В США захотели поставить под вопрос членство Турции в НАТО из-за нежелания Анкары занять жесткую антироссийскую позицию. Такое мнение выразил бывший помощник Дональда Трампа. Джон Болтон предположил, что в ближайшие месяцы "единство и решимость Запада" будут по-настоящему проверены на деле. Он отметил, что Финляндия и Швеция решили присоединиться кНАТО. В то же время торговые и военные партнеры России не покинули ее, вэто число входит и Турция.
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