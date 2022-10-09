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О дополнительных поставках оружия Киеву объявила Германия

Европа продолжает спонсировать украинский конфликт. О дополнительных поставках оружия Киеву объявила Германия. В частности, Берлин обещает отправить ВСУ танки из Греции и Словакии, сообщает Си-эн-эн. Министр обороны ФРГ уточнила, что Украина получит систему ПВО IRIS-T и сотню танков.

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