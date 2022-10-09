3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
О дополнительных поставках оружия Киеву объявила Германия
Европа продолжает спонсировать украинский конфликт. О дополнительных поставках оружия Киеву объявила Германия. В частности, Берлин обещает отправить ВСУ танки из Греции и Словакии, сообщает Си-эн-эн. Министр обороны ФРГ уточнила, что Украина получит систему ПВО IRIS-T и сотню танков.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе