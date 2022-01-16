О колонизаторах - кому было выгодно, чтобы в Казахстане разгорелась гражданская война

Так кому было выгодно, чтобы в Казахстане разгорелась гражданская война, чтобы толпы террористов и наркоторговцев использовали страну как перевалочный пункт. Сегодня уже очевидно, что деструктивные элементы заранее готовились к массовым выступлениям, получали поддержку из-за рубежа.

А саморазоблачающие комментарии, которые слышались из Вашингтона, подтвердили худшие предположения, что Штаты движимы любой дестабилизацией на всем постсоветском пространстве. Примечательно, что консульство США вывезло часть своих дипломатов из Алматы. Остается только догадываться, кого они испугались больше: миротворцев, "мирных" протестующих или благодарных за погромы граждан?

При этом с властелинами мира, как они себя называют, раз за разом пробуют договориться. На минувшей неделе Россия, Соединенные Штаты и НАТО снова предприняли ряд отчаянных попыток. Но стороны не просто говорили на разных языках: непонимание было тотальным, словно все они происходят с разных планет. Комментарий нашего международного обозревателя Олега Романова.

Бремя белого человека

Нынешний разговор о глобальной безопасности, который начали Штаты с Россией, быстро превратился в разговор о ценностях - прошлых, настоящих и будущих. Надо понимать, что переговоры ведутся не просто представителями двух противных сторон - нет, это поиски двумя различными мирами общего языка через когда-то прорубленное окошко.









Один мир всегда выступал колонизующим, второй - защищающимся от колонизации. У них были свои цивилизационные круги, которые часто пересекались и в точках пересечения начинали сильно искрить: в любом случае, один мир полагал себя первым и главным, другой отказывался признавать свою второсортность. Великий Редьярд Киплинг точно сформулировал то, что неохотно признавали прежде и нельзя произносить вслух теперь:

Твой жребий - Бремя Белых!

Как в изгнанье, пошли

Своих сыновей на службу

Тёмным сынам земли;

На каторжную работу -

Нету ее лютей,-

Править тупой толпою

То дьяволов, то детей.

Про то, как от британской колониальной идеологии произошел нацизм, написано много книг. Известно также, что Англия не вступила в союз с Гитлером только потому, что не признает равных партнеров - одних только младших. Даже сейчас, после успешного, вроде бы, восстания масс -вернее, множества восстаний, которые не прекращались весь ХХ век, англосаксонский мир по обе стороны Атлантики остается сегрегированным, разделенным на классы так, что элиты никогда не пересекаются с плебсом. Каждый, кто бывал в Соединенном Королевстве или Штатах не просто туристом, но пытался вжиться и пустить корни, замечал, что это в принципе невозможно: не потому что там расизм, но потому что вы чужой, инопланетянин - это верно для всего Первого мира, но для англосаксонской его части - в особенности. Вот и нынешняя дискуссия о безопасности выглядит разговором слепого с глухим: Мы хотим гарантий безопасности! - Но у вас нет причин нас бояться! - Как нет? Вы нас однажды обманули и придвинули пушки к самым границам! - У нас было на это право! - Но это несправедливо! (Горбачев архив). Потом начинается новый цикл споров, от первого содержательно неотличимый. Горбачеву обещали, что НАТО не будет расширяться? Вроде, да.

А вот высказывается непосредственный участник переговоров - госсекретарь США, который и вел переговоры по поводу объединения Германии, расширения НАТО и прочем.

Поскольку русские подписали договор, как они могли полагаться на то, что я говорил за месяц до этого? Это же бессмысленно. Джеймс Бейкер, госсекретарь США

В переводе с дипломатического на русский устный это означает: но я же протянул вам бусы, и вы их взяли? Значит, сделка совершилась!

Собственно, никто в англосаксонском мире и не скрывает, заключение неравноправных и неправосудных договоров - это главный инструмент внешней политики. Вот вам фильм, созданный в 60-х и рассказывающий о десятых годах.





"Обещание, данное одним, не обязан соблюдать второй: таков закон и он превыше любой справедливости. Довольно сложно объяснить таким людям, почему ты их боишься? Вот на пресс-конференции главе НАТО напоминают: вы бомбили Афганистан, Ливию, Югославию - причем, в последнем случае безо всякого мандата ООН. А генсек в ответ - мы защищали людей и старались остановить войну: после такой борьбы за мир, от Югославии не осталось камня на камне - экономически и политически. Что услышит такой человек, когда вы с ним поделитесь своими опасениями?

Это была непростая дискуссия, но именно поэтому наша встреча была так важна. У нас был очень серьезный обмен мнениями по поводу ситуации на Украине и вокруг нее, а также о последствиях данного кризиса для европейской безопасности. Между союзниками по НАТО и Россией сохраняются значительные разногласия по всем этим вопросам. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

То же с украинским кризисом: опасность войны видят европейские и американские СМИ, таблоиды публикуют тайные планы российского генштаба, сосредоточение войск, угрожающих нападением, обнаруживают у самой украинской границы, буквально рукой подать - например, в Саратове и Оренбурге. Нападение состоится вот-вот: на Рождество! Нет, под Новый год! Ну, вернее, на православное Рождество или даже на Пасху. В учениях у границы участвуют 3 тысячи человек - разве это не прямая и явная угроза? Правда, президент Украины на пике всеобщей паники улетает кататься на лыжах, а потом даже, по некоторым данным, загорать на тропические острова. Это не мешает всему миру переживать и трястись мелкой дрожью - ну, и какие гарантии безопасности может дать НАТО, если завтра война, если завтра в поход?









Россия тревожится за свою безопасность. Скажу откровенно, я это услышала. Россия - огромная страна, она влиятельный член Совбеза ООН, у нее самая большая конвенциональная армия в Европе. Вместе с Соединенными Штатами, Россия - одна из двух наиболее мощных ядерных держав на Земле. Это могущественная страна. И считать угрозой маленькую, слабую, только становящуюся на ноги демократию, какой является Украина, это необъяснимо, скажу вам честно! Венди Шерман, заместитель госсекретаря США

Затем звучит предложение России вывести войска из Молдовы, Грузии, Украины: даже если предположить, что эти войска там есть, после отказа от обсуждения расширения на Восток - кто займет военные базы, когда и если они освободятся? Когда-нибудь потом спросят пояснений у Столтенберга - он объяснит, почему это всем во благо. Тот же Лоуренс Аравийский прекрасно все растолковал: мы дарим человечеству счастье, но кого считать человеком - определяем сами: