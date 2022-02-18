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О новых обстрелах сообщают из Донбасса

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили об увеличении числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Представители самопровозглашенных республик заявили, что украинские военные открыли огонь по поселку Петровское в Донецкой области, а также дважды с начала текущих суток обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР.

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